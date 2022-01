50 - Week 4: De oprechte emoties van Geert Wilders

Deze Week podcast





De in opspraak geraakte Soumaya Sahla stopt als tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering bij de VVD. Sahla is voormalig lid van de Hofstadgroep en werd om die reden het middelpunt van een Kamerrel toen PVV-leider Geert Wilders daar schande van sprak tijdens het debat over de regeringsverklaring. Sjirk: ‘het was de eerste keer dat ik geloofde in de oprechte emotie van Wilders.’ Volgens Cocky verdient iedereen een tweede kans, maar heb je rekening te houden met de mensen die er pijn en verdriet van hebben. ‘Wilders was bang dat hij vermoord zou worden door Soumaya Sahla, de man is getraumatiseerd. Je kan het Wilders als VVD niet aandoen deze vrouw aan te nemen. Houd rekening met de slachtoffers.’



Het kabinet meldde dinsdag in de persconferentie dat het door blijft gaan met de coronapas. Tussen neus en lippen door noemde minister Kuipers een onderzoek van de TU Delft waaruit zou blijken dat het echt effect kán hebben. Met de nadruk op kan. Het lijkt er volgens Cocky, Sjirk en Joram op alsof Kuipers de coronapas wilde behouden, zodat in tijden van hoge besmettingscijfers het middel ingezet kan worden. Volgens Sjirk is dit een enorme flater van de kersverse minister.

De podcast komt binnenkort online