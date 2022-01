Nergens was plek voor de ouderen in Beekbergen, daarom wonen ze nu op een vakantiepark

De ouderen van verzorgingshuis De Vier Dorpen in Beekbergen wonen sinds een aantal maanden op een vakantiepark. Het oude pand moest hoognodig gerenoveerd worden. Acute woningnood, voortgaande vergrijzing en schrijnende personeelstekorten doen het ergste vrezen: hebben ouderen in de toekomst nog wel adequate verzorging en een dak boven hun hoofd?

Een gebrek aan doorzettingsvermogen kan Margje Mahler, directeur van de zorggroep Apeldoorn, niet verweten worden. Ze heeft overal geprobeerd onderdak te vinden voor de 66 hoogbejaarde bewoners van verzorgingshuis De Vier Dorpen in Beekbergen. Het oude gebouw moest hoognodig worden gerenoveerd: de vale muren op de gangen wasemden nog de spruitjeslucht uit de jaren vijftig. Mahler benaderde collega-instellingen, scholen, zelfs ziekenhuizen, maar nergens was plek. ‘Toen stelde iemand de lumineuze vraag: op vakantieparken, is daar geen plek?’ Een tijdelijke oplossing was geboren.

En dus wonen Jannie Mulderij en Dinie van Gerrevink, net zoals 66 andere hoogbejaarden, nu in een vakantiehuisje in Europarcs, midden in de bossen van Beekbergen. P..

