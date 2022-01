Code grijs: erg weinig zon in januari

Januari laat zich niet van zijn zonnigste kant zien. Niet alleen is de temperatuur deze maand zelden onder nul gedoken, ook de zon laat zich maar weinig zien. Nog maar 29 zonuren telde De Bilt tot nu toe, ziet meteoroloog Peter Siegmund van het KNMI in de weergrafieken. Normaal is dat 67. Dat komt door de zuidwestenwind, zegt Siegmund. In combinatie met de lagedrukgebieden die boven Nederland hangen, veroorzaakt die wind bewolking. De zon komt er nauwelijks doorheen. Klein lichtpuntje voor de nachtelijke koukleum is dat wolken ook maken dat de nachten juist minder koud zijn; de warmte ontsnapt niet zo makkelijk.

Amsterdam

Voor ons lichaam maakt het niet zoveel uit, stelt chronobioloog Marijke Gordijn gerust. Gewoon daglicht is voldoende voor een goed biologisch ritme; daar zit het blauwe licht, dat we zo hard nodig hebben, in ruime mate in. Daarvoor moet je overigens wel naar buiten, benadrukt ze, ook als het grauwe uitzicht daar niet toe uitnodigt.

Als daglicht voldoende is om ons bioritme op gang te houden, waarom snakken we dan zo naar de eerste zonnestralen? Gordijn: ‘Zo’n grauwe dag voelt toch een beetje unheimisch, de lichtkleur is niet prettig. Met een zonnetje erbij zijn de kleuren anders, warmer. De warmtestralen van de zon vóél je ook en die zijn net zo belangrijk voor een goed humeur.’

Is de zon dan in ieder geval in aantocht? Helaas, de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .