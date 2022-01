Meer boeken verkocht, vooral online

In 2021 zijn in ons land meer dan 43 miljoen boeken verkocht (alle talen samen, zowel fysiek als in e-vorm). Er ging voor een totaalbedrag van 647 miljoen euro van de hand.

Amsterdam

Dat becijferde de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. In 2020 werden er 41 miljoen boeken verkocht voor 597 miljoen.

De afzet groeide in 2021 met 5 procent en was daarmee de hoogste in tien jaar tijd. De omzet van de boekenmarkt groeide met 8 procent. De verkoop van kinderboeken en non-fictie steeg het sterkst. De afzet steeg bij de handel online met 19 procent, de omzet groeide er met 21 procent. De fysieke handel liet echter een krimp van 7 procent zien in de afzet en een van 5 procent in de omzet.

‘De verplichte winkelsluiting de eerste maanden van 2021 en vlak voor Kerst heeft er ingehakt’, aldus de CPNB. In vergelijking met 2019, toen er nog geen corona was, was de afzet in de fysieke boekwinkel vorig j..

