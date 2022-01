De vogelgriep treft al veertig wilde en zeldzame soorten vogels en leidt tot veel sterfte

Utrecht

De vogelgriep slaat sinds vorige winter hard toe in de natuur in West-Europa. Onder wilde vogels circuleren verschillende, aan elkaar verwante ziekmakende varianten van het vogelgriepvirus. Ze stammen af van een virus dat rond 1996 in de Chinese pluimveeindustrie ontstond en op trekvogels oversprong. Tot die tijd verspreidden wilde vogels alleen milde varianten van vogelgriep waarvan ze geen ernstige klachten kregen.

‘De verschillende varianten veranderen en maken telkens andere slachtoffers onder wilde vogels’, zegt Roy Slaterus van Sovon Vogelonderzoek Nederland. ‘In 2016/2017 hadden we ook een grote vogelgriepuitbraak in Nederland. Toen gingen veel kuifeenden en smienten dood. Dit jaar zien we bij kuifeenden geen sterfte en bij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .