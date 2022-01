Petitie voor wetgeving om fout gedrag op werk tegen te gaan: ‘Werkgevers denken dat het in hun bedrijf niet plaatsvindt’

Met een petitie die vandaag wordt gepresenteerd willen de initiatiefnemers het kabinet onder druk zetten, meldt de Volkskrant. De regering moet haast maken met het ratificeren van het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. In 2019 stemde Nederland in met het verdrag. Het moet geweld en intimidatie op de werkvloer tegengaan. Maar de instemming heeft nog niet geleid tot wijzigingen van de Arbowetgeving. Hetzelfde geldt voor een initiatiefwet voor het verplichten van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De door Tim Hofman en zijn team gemaakte aflevering van BOOS met aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij het RTL-programma The Voice of Holland.

Arbeidsjuristen, vrouwenrechtenorganisaties en vakbeweging pleiten voor betere wettelijke regelgeving om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Werkgevers zijn op dit moment niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtenregeling te formuleren. Daardoor kunnen zaken onnodig escaleren.

De petitie volgt een week na de uitzending van het programma Boos over de misstanden bij The Voice. Volgens een van de initiatiefnemers van de petitie, arbeidsrechtadvocaat Mirjam Decoz, illustreerde de reactie van John de Mol op de uitzending wat zij in haar praktijk maar al te vaak meemaakt. ‘Werkgevers gaan ervan uit dat grensoverschrijdend gedrag in hun bedrijf niet plaatsvindt. Ze hebben daaro..

