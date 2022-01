74 dode bomen in IJssel om waterbalans

Arnhem

Rijkswaterstaat plaatst dit jaar 74 dode bomen in de IJssel. Dood hout is belangrijk voor de biodiversiteit in een rivier, maar er liggen nauwelijks nog takken en bomen in het water. Dat is namelijk niet veilig voor de scheepvaart en kan problemen geven bij hoogwater. Rijkswaterstaat heeft nu samen met waterschappen en gemeenten elf plekken in de IJssel uitgezocht waar wel plaats is voor rivierhout. Veel inheemse waterplanten en -dieren hebben rivierhout nodig om te kunnen overleven. Nu er bijna geen bomen meer in het water liggen, zijn al veel soorten verdwenen. Dat is slecht voor de balans in het rivierwater. Daarom is Rijkswaterstaat in 2013 gestart met proeven met dood hout in rivieren en meren in Nederland. <

