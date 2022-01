Harde klap voor afstandsmoeders: rechter stelt staat niet aansprakelijk voor leed

De Raad voor de Kinderbescherming heeft geen juridisch verwijtbare fouten gemaakt tegenover afstandsmoeders in de jaren 1956-1984. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag in een zaak die gedupeerde Trudy Scheele-Gertsen en vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann hadden aangespannen tegen de staat.