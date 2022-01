Minister Kuipers overdrijft huidig nut van inzet coronatoegangsbewijs

De coronapas voorkomt op dit moment weinig besmettingen, zeggen onderzoekers en deskundigen. Toch, vindt minister Kuipers, is het te vroeg om hem af te schaffen. In zijn verdediging van de pas gebruikte hij dinsdag cijfers die niet bij de huidige situatie passen.

Den Haag

Minister Kuipers (Volksgezondheid) was dinsdag tijdens de persconferentie opvallend optimistisch over het coronatoegangsbewijs. Het zou volgens hem het aantal besmettingen met 15 procent kunnen dempen en daarmee ‘precies het verschil’ kunnen betekenen tussen een sterke toename of een gelijkblijvend aantal besmettingen ‘in een situatie zoals nu’.

Die uitspraken leidden tot opgetrokken wenkbrauwen bij wie het onderzoek kent, ook bij de onderzoekers die het schreven. Uit dat onderzoek van de TU Delft en het UMCU, dat vorige week werd gepubliceerd, bleek juist dat een coronatoegangsbewijs onder de huidige omstandigheden nauwelijks effect heeft.

Hoe Kuipers bij die 15 procent kwam? Het aantal stoelt op een in het onderzoeksrapport..

