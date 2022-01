Vaste bedenktijd van vijf dagen bij abortus: nodig of betuttelend?

D66, PvdA, GroenLinks en VVD willen bij abortus de vaste bedenktijd van vijf dagen laten vervallen. Donderdagavond debatteert de Tweede Kamer over deze initiatiefwet, die volgens critici de drempel voor abortus verlaagt. Vijf vragen en antwoorden.

Den Haag

Wordt de bedenktijd bij abortus nu geschrapt of flexibel gemaakt?

Op dit moment geldt dat wie om abortus vraagt, minimaal vijf dagen moet wachten voordat de zwangerschap daadwerkelijk mag worden afgebroken. De initiatiefnemers van de wetswijziging willen dit veranderen in een flexibele bedenktermijn.

De arts en de vrouw moeten in overleg vaststellen welke tijd er nodig is die voorafgaat aan het beëindigen van de zwangerschap. Dit kan korter zijn dan vijf dagen, maar eventueel ook langer.

Als de zwangerschap gevaar oplevert voor de gezondheid of het leven van de vrouw, is er geen bedenktijd nodig. Dat is ook nu al zo.

Waarom willen de initiatiefnemers de bedenktijd flexibel maken?

De Nederlandse Abortuswet is ingevoerd op 1..

