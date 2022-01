Drie voormannen van christelijke politiek zijn in een jaar tijd overleden. Vijf vragen over hen

Schutte, Van der Vlies en Leerling waren lange tijd de voormannen van de kleine christelijke partijen. Wat typeerde hen?

‘Schutte, die dinsdag overleed, was Kamerlid van 1981 tot 2001. De GPV-voorman stond bekend om zijn inhoudelijke argumentatie. Dat kwam naar voren in beladen debatten. Schutte en Van der Vlies werden gezien als mannen van gezag. Zij konden met hun interrupties soms de gemoederen bedaren.

Ook Van der Vlies was lange tijd Kamerlid, van 1981 tot 2010. Hij was als SGP’er altijd in het zwart gekleed, maar ook zeer aimabel. Leerling, RPF-Kamerlid van 1981 tot 1994, had vergeleken met hen een meer getuigende stijl, door bijvoorbeeld uit de Bijbel te citeren. Hij was minder gericht op het overtuigen van andere Kamerleden.’

Welke ond..

