Kabinet versoepelt quarantaineregels voor onderwijs

Op basisscholen hoeft niet meer de hele klas in quarantaine als drie kinderen positief zijn getest. Middelbare scholieren die in de buurt zijn geweest bij een besmet persoon hoeven ook niet meer thuis te blijven als ze zelf geen klachten hebben.

Den Haag

Dit zijn de versoepelingen van de quarantaineregels die het kabinet dinsdagavond heeft aangekondigd.

Tot dusver gold de regel dat als drie ­basisschoolkinderen in een klas met ­corona zijn besmet, de hele klas in quarantaine moet. Na het laatste OMT-advies is die regel nu versoepeld. Zolang leerlingen zelf niet positief zijn ­getest en geen klachten hebben, mogen ze gewoon naar school blijven ­komen. Ook kunnen ze naar de voetbaltraining of een andere vereniging.

Bij een langer durende uitbraak in een klas of een andere groep kinderen onder de 13 jaar, kan de lokale GGD alsnog besluiten een quarantaineadvies voor de hele groep te geven. Ook krijgen ouders het advies om hun kinderen niet bij opa en oma (of..

