Een onlinepetitie waarin meer compensatie wordt geëist voor studenten die geld hebben moeten lenen onder het leenstelsel, is tot dusver ruim 77.000 keer ondertekend. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United hebben een protest aangekondigd voor 5 februari op de Dam in Amsterdam. <

‘Rotterdam op koers voor halen klimaatdoelen’

Rotterdam is goed op weg om in 2030 minimaal 55 en mogelijk 60 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan dat het nu doet. Wethouder Arno Bonte van Milieu vertelde dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst over het Rotterdamse Klimaatakkoord. De komende jaren wil de stad de haven verder elektrificeren en woningen energiezuinig en klimaatneutraal maken door meer gebruik te maken van restwarmte. <

GGD vraagt mensen opnieuw om geduld

De GGD roept mensen die het niet direct lukt om een coronatest in te plannen op om binnen te blijven bij klachten en in isolatie te gaan bij een positieve zelftest. Ook vraagt de organisatie om geduld op te brengen als het ‘deze dagen wat langer duurt voordat men een afspraak kan maken’. Het is afgelopen dagen erg druk bij de testafsprakenlijn. <

Weinig jongeren hebben boosterprik gehaald

Verreweg de meeste ouderen die een boosterprik konden halen, hebben die gekregen. Onder jongeren is de opkomst veel lager. Van de 18- tot en met 45-jarigen heeft minder dan de helft een vaccinatie ontvangen om de afweer tegen het coronavirus op te peppen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. <

Lareb: 46 meldingen van overlijden na boosterprik

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 46 meldingen van overlijden ontvangen na een boosterprik. De organisatie benadrukt wel dat overlijden ná vaccinatie niet betekent dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. Vaak spelen onderliggende gezondheidsproblemen een rol. In totaal zijn er sinds het begin van de vaccinatiecampagne 647 meldingen binnengekomen over mensen die zijn overleden na inenting tegen het coronavirus. <

Amnesty voert actie bij Chinese ambassade

Amnesty International voert woensdag actie bij de Chinese ambassade in Den Haag om aandacht te vragen ‘voor de schending van mensenrechten’, een week voordat de Olympische Winterspelen in Peking van start gaan. Er zal worden stilgestaan bij mensen die ‘in China vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen’. <

‘Toename stress door schade in Groningen’

De gezondheid van Groningers met aardbevingsschade is het afgelopen jaar verslechterd vergeleken met eerdere jaren. Ook daalt het vertrouwen in de overheid, meldt de Rijksuniversiteit Groningen op basis van twee panelmetingen in het langlopende onderzoeksproject Gronings Perspectief. ‘In 2020 zagen we juist een stijging in de gezondheid, zelfs voor bewoners met meervoudige schade. Dat kentert nu’, zegt een van de onderzoekers, Katherine Stroebe. <

Miljard euro gevraagd voor behoud Waddenzee

De provincies Friesland en Groningen en andere lokale overheden in het noorden willen dat 1 miljard euro wordt geïnvesteerd in behoud en ontwikkeling van de Waddenzee. De bestuurders schrijven in een brief aan de fracties in de Tweede Kamer dat het geld nodig is voor de natuur in het Waddengebied. De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over het beleid rond het Unesco Werelderfgoed in het noorden van het land. <

Snoekbaars kan toch heel ver zwemmen

Wetenschappers hebben tot nu toe altijd gedacht dat snoekbaarzen altijd zo’n beetje op dezelfde plek blijven rondzwemmen. Maar recent is een gezenderde snoekbaars gevangen, die 550 kilometer via de Rijn had afgelegd van de Noordzee naar Mannheim in Duitsland. De tocht van deze vis geeft nieuw inzicht in het leven van de snoekbaars, aldus onderzoekers van de Wageningen University. <

‘Populariteit Rutte taant onder eigen achterban’

Het vertrouwen van VVD-stemmers in VVD-premier Mark Rutte daalt. In totaal heeft 81 procent van de VVD-kiezers nu vertrouwen in hem als partijleider. Dat is nog een flinke meerderheid, maar wel 11 procentpunt minder dan vier maanden geleden. Dat meldt EenVandaag op basis van een zetelpeiling van het programma samen met bureau Ipsos, aangevuld met representatief onderzoek onder kiezers uit het opiniepanel van EenVandaag. <

Fransman krijgt 8 jaar cel in Iran voor spionage

Een rechtbank in Iran heeft dinsdag een 36-jarige Fransman tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens spionage. Benjamin Brière werd in mei 2020 gearresteerd, nadat hij met een drone foto’s had gemaakt in een natuurgebied. Hij kreeg ook acht maanden cel opgelegd voor het voeren van propaganda tegen het islamitische systeem in Iran. Volgens de Franse advocaat van Brière is de veroordeling politiek gemotiveerd en was het proces een ‘maskerade’. <

Gewonden Heidelberg verlaten ziekenhuis

Drie studenten die maandag gewond raakten bij de dodelijke aanslag op een universiteit in het Duitse Heidelberg hebben het ziekenhuis verlaten. Bij de aanslag werd een 23-jarige vrouw gedood door de aanslagpleger, een 18-jarige man die na zijn daad zichzelf van het leven beroofde. De politie zoekt nog naar het motief achter de aanslag op de oudste universiteit van Duitsland. Het huis van de man is doorzocht. <

Denemarken schrapt alle coronabeperkingen

Denemarken heft deze maand alle resterende coronabeperkingen op. Dat maakt premier Mette Frederiksen naar verwachting woensdag bekend, schrijft de krant Jyllands-Posten. De regering wilde dat nog niet bevestigen. <

EU-landen: geen extra eisen bij coronareispas

De EU-landen willen vanaf komende maand geen extra test of quarantaine vragen van reizigers met een Europese coronareispas. Ook bijvoorbeeld Oostenrijk en Italië, die tot dusver aanvullende eisen stelden, hebben daarmee ingestemd. Sinds het uitbreken van de coronapandemie hamert Brussel erop dat de lidstaten hun reisregels op elkaar moeten afstemmen. <

Polen begint aan bouw permanente grensmuur

Polen is begonnen aan de bouw van een permanent hekwerk langs de grens met Belarus. De 5,5 meter hoge afrastering moet voorkomen dat migranten vanuit Belarus illegaal Polen binnen kunnen komen. Het 186 kilometer lange hek kost 353 miljoen euro en moet in juni zijn voltooid. Vanwege de grote toestroom van migranten vanuit Belarus vorig jaar staat er langs een groot deel van de grens al een tijdelijk hek met prikkeldraad. <

Canada haalt kinderen terug uit Oekraïne

Canada haalt minderjarige kinderen van ambassademedewerkers terug uit Oekraïne, samen met volwassen familieleden die hen begeleiden. De beslissing is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken genomen onder druk van ‘de verdergaande Russische militaire opbouw en de destabiliserende activiteiten binnen en rond Oekraïne’. <

‘Vaccin en infectie leidt tot superimmuniteit’

Mensen die een keer besmet zijn geraakt met het coronavirus én ertegen zijn gevaccineerd, hebben volgens Amerikaanse onderzoekers een ‘extreem hoge’ afweerreactie tegen het virus. De wetenschappers van de universiteit van Oregon melden dat de volgorde niet uitmaakt. Ze zagen hetzelfde effect bij mensen die eerst waren gevaccineerd en desondanks besmet raakten met het coronavirus, als bij mensen die eerst een infectie doormaakten en zich later lieten vaccineren. <

Stroomstoring treft drie landen Centraal-Azië

Drie landen in Centraal-Azië hebben dinsdag uren achtereen te maken gehad met een grote stroomstoring, waardoor miljoenen mensen zonder elektriciteit zaten. De stroom was volgens functionarissen uitgevallen door een ongeval in het regionale elektriciteitsnetwerk. Het euvel werd ’s middags grotendeels hersteld. <

WHO-baas voor tweede termijn genomineerd

De herbenoeming van de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO lijkt een stap dichterbij. Tijdens een besloten bijeenkomst hebben de leiders van de WHO ingestemd met de nominatie van Tedros Adhanom Ghebreyesus. De zittende baas is de enige kandidaat. In mei stemmen alle 194 lidstaten over zijn benoeming. Tedros staat sinds 2017 aan het roer bij de WHO. <

Aboriginal-vlag vrij voor publiek gebruik

De Australische regering heeft de gebruiksrechten van de officiële Aboriginal-vlag opgekocht. De vlag was uniek omdat deze wel al nationaal erkend was, maar de rechten nog in handen van een individu waren. Mensen hoeven nu geen juridische problemen te verwachten als zij het ontwerp voor eigen gebruik op kleding drukken. Sinds enkele jaren voerden inheemse mensen in Australië actie om de vlag ‘te bevrijden’. De regering betaalt 20 miljoen Australische dollar (ruim 12,6 miljoen euro) om de gebruiksrechten en licenties af te kopen. <

Landbouwkentekens veel vaker aangevraagd

Er zijn fors meer kentekens aangevraagd voor landbouwmaterieel dan verwacht, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Sinds begin dit jaar moeten de voertuigen een kenteken hebben om de weg op te mogen. De RDW spreekt van een ‘enorme eindsprint’. <

Fabrikant Paccar: meer onderdelen beschikbaar

Vrachtwagenfabrikant Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van DAF, heeft in het laatste kwartaal van 2021 een veel hogere omzet en winst behaald dan een jaar eerder. De toevoer van chips en andere onderdelen kwam beter op gang, waardoor het concern veel meer trucks kon afleveren dan in de voorgaande drie maanden. <

Shell doet grote olie- en gasvondst bij Namibië

Shell heeft een belangrijke olie- en gasvondst gedaan in een bron voor de kust van Namibië. De ontdekking zou volgens ingewijden tot een golf van investeringen in het Afrikaanse land kunnen leiden. Namibië is tot nu toe geen producent van fossiele brandstoffen. Het is echter nog onduidelijk of de ontdekkingen groot genoeg zijn voor Shell om door te gaan met de ontwikkeling van het eerste diepwaterveld van het land, verklaarden bronnen tegen persbureau Reuters. <

WOZ-waarde gemiddeld 9 procent gestegen

De WOZ-waarde van woningen is vorig jaar gemiddeld 9 procent gestegen. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van cijfers van de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de vastgestelde waarden door gemeenten. Gemeenten baseren hun belasting op huizen op de WOZ-waarde. <