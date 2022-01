Schutte zag politiek als ambt?

Den Haag

Voor het Gereformeerd Politiek Verbond zat Gerrit-Jan (Gert) Schutte van 1981 tot 2001 in de Tweede Kamer. Het GPV was een van de voorlopers van de ChristenUnie. Na zijn schoolloopbaan – lagere school in Langerak en Mulo-B te Schoonhoven – begon Gert Schutte aan een ambtelijke loopbaan. Zijn daar opgedane kennis van het openbaar bestuur kon hij later goed gebruiken in zijn ambt als Kamerlid. Voor het wetenschappelijk bureau van zijn partij bundelde hij zijn kennis in een praktisch handboek voor raadsleden. Binnen het GPV was hij aanvankelijk vooral actief als bestuurder.

Geruime tijd was hij secretaris van het landelijk GPV-bestuur. Al in 1963 meldde hij zich voor de kaderschool van het GPV. In 1974 startte Schutte zijn poli..

