Primera-winkelier een jaar na de plundering: ‘Blij dat ik weer gewoon winkeltje kan spelen’

Een jaar geleden werd de Primera-winkel van Maaike en Guido Neuféglise in Den Bosch geplunderd tijdens de onrust over het instellen van de avondklok. Maaike werd het ‘nationale symbool van de verschrikkingen’. Hoe gaat het nu met haar en hoe kijkt zij terug op de rellen?

De Primera in Den Bosch van Guido en Maaike Neuféglise (rechts) werd in januari 2021 vernield tijdens de avondklokrellen. In april kon de geheel vernieuwde zaak worden heropend.

Den Bosch

‘Meneer, de condoleancekaarten hangen daar – ik loop wel even met u mee’, zegt Maaike Neuféglise maandagmiddag tegen een hoogbejaarde man die achter een looprek met wielen door haar kleine Primera-winkel in de binnenstad van Den Bosch stapt.

Een tiener die een aansteker komt kopen, maar zijn mondkapje is vergeten, krijgt er eentje van achter de toonbank. ‘Zet hem wel even op’, merkt ze vriendelijk doch beslist op.

Ze neemt pakketjes in ontvangst voor post.nl, en verkoopt sigaretten, wenskaarten en tijdschriften. Het ene moment staan er acht klanten in haar ‘winkeltje’ van 65 vierkante meter, dan weer even helemaal niemand. Het is een komen en gaan van allerhande mensen. ‘Ik ben blij dat ik weer gewoon winkeltje kan spelen’, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .