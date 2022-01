Veel vandalen hoeven forse schade coronarellen niet te vergoeden

Amsterdam

Na de rellen begin vorig jaar zei minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat alles op alles moest worden gezet om de schade ‘tot de laatste cent’ te verhalen op ‘dat tuig’. Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwde toen dat rellende tieners ‘hun dure scooter of kostbare jas’ op het spel zetten. Daar is weinig van terechtgekomen, zo blijkt. De kosten worden vooral gedragen door verzekeraars en de overheid.

Tot dusver stonden ongeveer driehonderd vandalen voor de rechter wegens deelname aan of opruien tot coronarellen in de periode van 23 tot en met 26 januari 2021. Toen werd massaal geprotesteerd tegen het instellen van de avondklok. In een kwart van de afgehandelde zaken, om precies te zijn zeventig keer, is schadeve..

