CBS: Stikstofoverschot stijgt 4,5 procent in landbouw

Den Haag

Een teveel aan stikstof is schadelijk voor de natuur, met name in de kwetsbare zogeheten Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. ‘Het is daarom van belang het overschot te beperken’, legt CBS-woordvoerder Cor Pierik uit. ‘In de landbouw doet men vanaf 1990 al hun stinkende best om de balans te verbeteren. Sindsdien zijn er stevige stappen gezet met bijvoorbeeld de introductie van emissieloze stallen en het rechtstreeks injecteren van mest in de grond. Echter, wat we over de afgelopen tien jaar zien is dat er niet veel vooruitgang meer wordt geboekt. Het laaghangende fruit is geplukt, de vraag is hoe nu verder? Een teveel aan stikstof in de natuur, is bedreigend voor de biodiversiteit. En in het kader van Europese afspraken zullen we de neerslag van stikstof in natuurgebieden verder moeten verminderen, want er zijn nogal wat gebieden waarin de norm wordt overschreden.’

Daarvoor zijn ‘verschillende knoppen’ om aan te draaien, merkt Pierik op. ‘Je ziet dat er vooral twee opvattingen zijn: de een wil de veestapel verder beperken, de andere richt zich op het nemen van nog meer technische maatregelen om de uitstoot te verminderen. We hebben sinds kort een nieuwe minister die zich speciaal gaat bezighouden met het stikstofprobleem, die zal nu verder moeten nadenken welke maatregelen het beste zijn.’

De landbouw is grofweg de grootste bron van neerslag van stikstof en heeft een aandeel van 45 procent, meldt Pierik. ‘Daarnaast komt 32 procent uit het buitenland, 8 procent van het verkeer, 6 procent van huishoudens en komt 9 procent uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld de industrie en de bouw.’ <