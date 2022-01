Na The Voice met je kinderen praten over seks? Houd het dichtbij jezelf, adviseert Cocky Drost

Door de onthullingen over The Voice of Holland is het gesprek over de omgang met seksualiteit weer op gang gekomen. Is dat nodig?

‘We zijn dingen normaal gaan vinden die niet normaal zijn. Dat je je dochter niet door het donker naar huis laat fietsen en je zoon wel, of dat een vrouw er met haar kleding verantwoordelijk voor is dat een man er dingen bij voelt. Hierin zit zo’n ongelijkheid tussen man en vrouw, die we allemaal wel voelen.

Er gebeurde afgelopen weekend wel iets bijzonders bij ons thuis. Mijn dochter merkte dat ik een beetje kortaf was en vroeg waarom ik zo deed. Ik merkte dat het nieuws rond The Voice me veel doet. Dat het me zelfs boos maakte, omdat ik me realiseerde dat ik het altijd normaal vond als mannen je nafluiten of n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .