GGD vraagt bijstand van commerciële laboratoria

Wie deze week een afspraak wil maken voor een coronatest bij de GGD kan vaak niet meteen terecht. Dit komt doordat de laboratoria die de tests verwerken aan hun maximale analysecapaciteit zitten: 150.000 PCR-testen per dag.

De afgelopen week hebben de GGD’en ruim 950.000 coronatesten afgenomen, een nieuw weekrecord. Maar omdat de laboratoriumcapaciteit gelimiteerd is, kunnen de GGD’en niet verder opschalen dan tot 150.000 testen per dag, aldus de GGD-koepelorganisatie GGD GHOR. ‘Mensen die een testafspraak willen maken, zullen daarom geduld moeten hebben’, aldus een woordvoerder. Later deze week gaan ook commerciële testaanbieders testen afnemen, maar tot die tijd kan het gebeuren dat mensen langer moeten wachten.

Door de omikronvariant loopt het aantal besmettingen snel op en is de behoefte aan testen ongekend hoog. Rond 11.00 uur maandagochtend was het afsprakennummer al 390.000 keer gebeld. Vorige week op datzelfde tijdstip waren dat er tachtigduiz..

