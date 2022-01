Honderden vrouwen heten deze week Peter op LinkedIn

LinkedIn is een online sociaal netwerksite, een zakelijk platform. De naamsverandering is een initiatief van non-profitorganisatie Women Inc. en organisatie BrandedU. Beiden organisaties zetten zich in voor meer gelijkheid, ook in het bedrijfsleven.

De actie Mijn naam is Peter is gebaseerd op de uitspraak: in Nederland zijn er meer CEO’s die Peter heten dan CEO’s die vrouw zijn. De actie is gebaseerd op een onderzoek van Managementscope in 2020, waaruit bleek dat er meer Peters dan vrouwen aan de top van een bedrijf werkten.

De actie loopt vanaf 24 tot en met 28 januari. Women Inc. roept vrouwen op om hun naamsverandering op LinkedIn bekend te maken en dit bericht toe te voegen: ‘Zo’n gebrek aan diversiteit in de top ..

