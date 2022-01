Ellen Laan (1962-2022) streed in heldere taal voor emancipatie in de slaapkamer

Toen Ellen Laan als 17-jarige een vriendin enthousiast vertelde over haar eerste, zeer geslaagde vrijpartij was een geschokte blik de respons. ‘Achteraf heeft die ervaring me mede op het spoor van de seksuologie gezet’, zei Laan later in Trouw. ‘Want hoezo mogen vrouwen niet genieten?’

Die kwestie zou leidend zijn in zowel de academische loopbaan als de maatschappelijke betrokkenheid van de gelauwerde seksuoloog. Ellen Laan overleed zaterdag op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.

Vanzelfsprekend was seksuele vrijgevochtenheid allerminst in het milieu waarin Ellen Laan opgroeide. Ze werd in 1962 geboren in Abbekerk (Noord-Holland), waar haar ouders een kappers- en tab..

