Gaan we naar het einde van de pandemie? ‘Er is voor het eerst echt reden tot hoop’

Europa beweegt zich waarschijnlijk richting een ‘pandemisch eindspel’, zei Hans Kluge, directeur Europa binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zondag. Epidemiologen Frits Rosendaal en Amrish Baidjoe delen het optimisme over een naderend einde van de pandemie, maar houden een slag om de arm.

Het optimisme over het verdwijnen van de pandemie in Europa heeft alles te maken met de combinatie van mildheid en besmettelijkheid van de omikronvariant, zegt Rosendaal: ‘Als een ziekte milder is, kom je niet in het ziekenhuis terecht. Als een variant daarnaast ook besmettelijker is, heb je heel veel mensen die een beetje ziek worden. Na deze golf zijn er te weinig bevattelijke mensen om het virus blijvend te laten rondgaan.’

Naast de mildheid van de omikronvariant speelt ook de toegenomen vaccinatiegraad in Europa een belangrijke rol in een mogelijk einde van de pandemie, weet Baidjoe. Toch is er volgens hem nog reden tot voorzichtigheid, want de mogelijkheid van een nieuwe variant is nooit weg. ‘Als het circulatieniveau van e..

