FNV: zeker 500 zorgverleners bijna twee jaar thuis met covid

In de eerste drie weken na de opening van het meldpunt ontving FNV 2087 meldingen. 70 procent van deze mensen denkt op het werk met corona besmet te zijn geraakt.

FNV wil dat er snel een oplossing komt voor de mensen die binnenkort twee jaar ziek zijn. Zij dreigen volgens de vakbond hun baan te verliezen en zullen dan financieel flink moeten inleveren. Vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Vanaf maart aanstaande is de eerste groep getroffen mensen al twee jaar ziek. Zij hebben al een brief van het UWV ontvangen. FNV wil daarom dat er met spoed werk gemaakt wordt van een financiële tegemoetkoming voor deze zorgwerkers die in de frontlinie stonden en soms nog steeds staan.’

vermoeidheid

