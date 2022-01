Sms politie aan drugsgebruikers: zoek hulp

Ruim 3500 drugsgebruikers in en rond Nijmegen krijgen maandag een sms van de politie. Hierin wijst de politie hen op de wijze waarop ze hulp kunnen zoeken voor verslavingen. De politie vond de telefoonnummers op de telefoons van drugsdealers, nadat een vermoedelijk groot dealernetwerk werd opgerold in deze omgeving.

Nijmegen

In het sms-bericht wordt doorverwezen naar de website stoppenmetdrugs024.nl. Hierop staan verhalen van mensen die het gelukt is van hun verslaving af te komen. Ook stuurt de politie een overzicht van instanties en zelfhulpgroepen.

In het onderzoek naar het dealernetwerk deed de politie in november op elf plekken een inval. Daarbij werd aan de Hillekensacker in Nijmegen een drugslab gevonden. De politie trof daar ruim 200 liter GHB, 60 kilo amfetaminepasta, 1,5 kilo xtc, ruim een kilo cocaïne en nog meer drugs aan. Bij verscheidene verdachten werden kleinere hoeveelheden harddrugs gevonden, bestemd voor de handel.

Volgens de politie was deze drugsorganisatie dag en nacht bereikbaar om te leveren. ‘Het lijkt echt een soort winkel, ze..

