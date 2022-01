Psychische gezondheidsorganisatie MIND is zaterdag een online petitie gestart om de door het kabinet geplande structurele bezuiniging op de jeugdzorg van een half miljard euro per jaar van tafel te krijgen.

Amersfoort

MIND maakt zich grote zorgen, nu vorige week in de Tweede Kamer bleek dat het kabinet niet van plan is de in het regeerakkoord opgenomen bezuiniging vanaf 2025 terug te draaien, meldt de organisatie. ‘Zelfs niet na een motie van vrijwel de gehele oppositie. Wij vinden dat onaanvaardbaar.’ Volgens premier Mark Rutte bezuinigt het nieuwe kabinet niet zo fors als wordt voorgesteld en komt er ook ‘structureel 300 miljoen euro’ voor de jeugdzorg bij. Wel erkende de bewindsman dat er ‘minder dan voorzien’ naar de jeugdzorg gaat, meldt Binnenlands Bestuur.

eigen bijdrage

MIND is ook bezorgd over plannen om een eigen bijdrage in de jeugdzorg te gaan vragen en de behandelduur in te korten.

‘En dit in een tijd waarin de b..

