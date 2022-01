Johns kanaries zijn al veertien keer op rij wereldkampioen: ‘Als ik ‘even’ naar de vogels ga, ben ik zo twee uur weg’

Corona gooide vorig jaar roet in het eten en dit jaar verhinderde de vogelgriep de wereldshow van zang- en siervogels in het Italiaanse Piacenza. Topkweker John Rossou uit het Brabantse Udenhout werd veertien keer op rij wereldkampioen met zijn postuurkanaries en was er weer klaar voor. ‘Een teleurstelling, vooral voor de kwekers die hoopten het kampioenschap over te nemen.’

Udenhout

Gefladder, een snelle greep en daar haalt John Rossou zijn mooiste postuurkanarie uit de kooi om hem eens goed te laten zien. ‘Ik durf wel te zeggen dat deze wereldkampioen zou zijn geworden’, vertelt hij nuchter en zonder op te scheppen. De kweker uit het Brabantse Udenhout weet waarover hij het heeft. Hij is al twee jaar in het bezit van de kampioenstitel, die hij in 2020 in Matosinhos, een voorstad van het Portugese Porto voor de veertiende keer in de wacht sleepte.

‘Ik had de vogels al helemaal klaar voor de wedstrijd’, vertelt hij teleurgesteld. De diertjes zitten nog in de kooitjes waar ze zes weken in verblijven om beschadigde veertjes te laten herstellen en nieuwe schade te voorkomen.

Voor hemzelf is het vervelend dat de sh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .