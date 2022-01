Om de hugenoten te lokken maakten de Groningers reclame met de vruchtbaarheid van de Groningse bodem

Aan de Entingheweg in Dwingeloo, halverwege Assen en Meppel, staat een rijtje huizen. In de omgeving worden ze de ‘Fraanze huuzn’ of de ‘Fraanze buurte’ genoemd. De namen verwijzen naar enkele tientallen Franse gereformeerden of hugenoten die rond 1687 in Dwingeloo kwamen wonen, in wat nu de ‘Fraanze huuzn’ heten.

De hugenoten in Dwingeloo maakten deel uit van een stroom geloofsvluchtelingen uit Frankrijk. Ze waren gevlucht voor de Franse koning Lodewijk XIV. Wat ze precies hadden meegemaakt in Frankrijk, is nu niet meer te zeggen. Het staat wel vast, dat ze veel geleden hadden.

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse pr..

