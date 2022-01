OMT adviseert terugkeer avondlockdown: alles open tot 20.00 uur

Gasten in restaurant Sanju Ramen in Utrecht. Horecazaken die zaterdag de deuren hebben geopend ondanks de coronaregels zijn gewaarschuwd door de gemeente Utrecht.

De versoepeling zou een terugkeer betekenen naar de avondlockdown die eind vorig jaar een paar weken van kracht was. Het kabinet is van plan het advies op te volgen, maar twijfelt nog over de uiterste openingstijd van 20.00 uur. Mogelijk komen er uitzonderingen, zoals voor theaters en publiek bij sportwedstrijden, of schuift de ingangstijd van de avondlockdown in zijn geheel op naar 22.00 uur.

Maandag overlegt het kabinet op het Catshuis over het OMT-advies. Dinsdag maken premier Mark Rutte (VVD) en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) op een persconferentie bekend welk besluit zij genomen hebben. Rutte liet vrijdag na afloop van de ministerraad al weten dat hij ‘gematigd optimistisch’ is over versoepelingen van de maatregelen.