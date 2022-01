Twee van de drie verdachten van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman uit Waddinxveen vorig jaar zomer komen op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. De raadslieden van de drie hadden om vrijlating uit voorarrest gevraagd. Hoofdverdachte Sanil B. (19), op wiens schoen DNA van Heuvelman is gevonden, blijft wel vastzitten. <

Vakbond voor zorgprofs twijfelt nog over cao

De vakbond voor zorgprofessionals FBZ beraadt zich nog op de vraag of het cao-akkoord voor ziekenhuispersoneel voorgelegd zal worden aan de leden. Donderdagavond sloten vakbonden FNV en CNV onverwacht een akkoord met werkgeverskoepel NVZ. FBZ vertegenwoordigt zo’n 12.500 hogeropgeleide medewerkers in de ziekenhuizen, onder wie fysiotherapeuten en logopedisten. <

Weerman Piet Paulusma geridderd in Leeuwarden

Weerman Piet Paulusma is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden. Paulusma kreeg deze koninklijke onderscheiding van de commissaris van de Koning van Friesland Arno Brok en burgemeester van Harlingen Ina Sjerps. <

Eerstejaars hoeft minder studiepunten te halen

Eerstejaarsstudenten hoeven minder studiepunten te halen. De veertien universiteiten verlagen ook in het lopende studiejaar de eisen van het bindend studieadvies (bsa), zo laat hun vereniging weten. Dit heeft nog steeds te maken met de beperkingen door corona, net als vorig jaar. Het bsa wordt 10 tot 15 procent lager. <

‘Belastingontwijking moet KLM voorkomen’

KLM moet beter zijn best doen om te voorkomen dat het bedrijf meewerkt aan belastingontwijking door piloten en cabinepersoneel dat buiten Nederland woont. De regeling voor hun reiskostenvergoeding maakt het makkelijk om in het buitenland te gaan wonen om belastingredenen. Staatsagent bij KLM Jeroen Kremers gaat daarover in gesprek met de luchtvaartmaatschappij. <

Jacob Derwig winnaar van De Slimste Mens

Acteur Jacob Derwig is de winnaar van het 19e seizoen van De Slimste Mens. De acteur versloeg vrijdagavond in de finale auteur Frank Heinen. Telegraaf-journalist Martin Visser viel in deze finale-aflevering als eerste af. Derwig schreef geschiedenis: nooit eerder wist een acteur het programma te winnen, zei presentator van het programma Philip Freriks. <

Aangifte Rijksmuseum om gebruik term ‘bersiap’

De stichting KUKB, die volgens haar website opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, doet aangifte van discriminatie en groepsbelediging tegen het Rijksmuseum in Amsterdam, museumdirecteur Taco Dibbits en curator Harm Stevens. Aanleiding is het gebruik van de term ‘bersiap’ in de tentoonstelling ‘Revolusi!’ over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens KUKB is de term racistisch en stigmatiserend. <

Vijf keer levenslang geëist in proces Eris

In het omvangrijke liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh zijn vrijdag zeer forse straffen geëist, waaronder vijf keer levenslang. Onder hen Delano ‘Keylow’ R., de absolute leider van de bende die moord op bestelling leverde, aldus het OM, de ‘spil in het liquidatienetwerk, de oprichter en leider van moordcommando’s’. Het OM acht onder meer bewezen dat R. vijf moordopdrachten heeft gegeven. Ook Feno D., Jermaine B., Willem B. en Greg R. hoorden levenslang tegen zich eisen. <

OM onderzoekt aangifte tegen Willem Engel

Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar de collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, die door 22.581 mensen ondertekend is. Het OM bevestigt dat na een bericht van initiatiefnemer van de aangifte Norbert Dikkeboom. Engel zegt dat de aangifte tegen hem ‘puur moddergooien’ is en dat het gaat om de ‘zoveelste lastercampagne’. <

Voor het eerst in half jaar ondersterfte

Voor het eerst in ruim zes maanden zijn vorige week minder mensen overleden dan normaal is voor de tijd van het jaar. Het statistiekbureau CBS wijst naar de lockdown, de boostercampagne en de opkomst van de vermoedelijk minder dodelijke omikronvariant als mogelijke oorzaken. Maar de onderzoekers beschikken nog niet over de gegevens waarmee ze dat kunnen aantonen. Eind 2021 was geen sprake meer van oversterfte. <

Ierland heft vrijwel alle coronamaatregelen op

De Ierse regering gaat bijna alle coronamaatregelen versoepelen vanaf zaterdag om 06.00 uur ‘s ochtends. De Ierse zender RTE meldt dat de horeca dan weer open mag zonder dat er om coronapassen gevraagd hoeft te worden of dat er afstand gehouden moet worden. De mondkapjesplicht blijft nog wel staan. <

Belgische horeca mogen tot middernacht open

Belgische cafés en restaurants mogen nog een uur langer openblijven. Het sluitingsuur schuift volgende week op naar middernacht, hebben de verantwoordelijke Belgische ministers volgens ingewijden besloten. België krijgt vanaf volgende week vrijdag een ‘coronabarometer’, hebben de ministers afgesproken. Die legt vast welke coronamaatregelen horen bij iedere stand van de pandemie. <

Frans Hof keurt covidpas voorwaardelijk goed

Het Franse constitutionele hof stemt in met de omstreden coronavaccinatiepas, maar wel onder voorwaarden. Zo moet de maatregel ten einde komen wanneer die niet meer nodig is en er moet voor politieke bijeenkomsten een uitzondering gelden. De pas wordt vanaf komende maandag in gebruik genomen. De maatregel zorgt ervoor dat alleen mensen boven de 16 die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca en bioscopen. <

Guterres (VN): te weinig wereldwijd crisisbeleid

VN-chef António Guterres betreurt dat het coronavirus, de klimaatcrisis en de hervorming van het financiële stelsel wereldwijd niet goed worden aangepakt en ziet daar een falen van de hele wereld in. Hij vindt dat daarom ‘de menselijkheid in het centrum van de technologie moet worden geplaatst en de vrede dienen,’ zei hij in de Algemene Vergadering. <

China boos op Frans parlement na motie

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een motie in het Lagerhuis van het Franse Parlement veroordeeld die de vervolging van de Oeigoeren genocide noemt. De motie werd ingediend door de Socialistische Partij en bijna unaniem aangenomen. ‘De motie in het Franse Lagerhuis over Xinjiang negeert feiten en wettelijke kennis en bemoeit zich opzichtig met Chinese interne aangelegenheden’, zegt een woordvoerder. <

CIA: Havana-syndroom komt niet door land

De Amerikaanse geheime dienst CIA heeft geen bewijs gevonden dat buitenlandse mogendheden verantwoordelijk zijn voor het mysterieuze Havana-syndroom waar Amerikaanse diplomaten op meerdere ambassades door zijn getroffen. In bijna alle zaken is er sprake van een medische oorzaak of iets dat te maken heeft met de omgeving. <

Doden in Ghana na ontploffing vrachtwagen

In Ghana zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen en 59 anderen gewond geraakt nadat een vrachtwagen vol explosieven ontplofte. Dat gebeurde in het westen van het land, waar de truck met explosieven waarschijnlijk onderweg was naar een goudmijn. Honderden gebouwen raakten beschadigd, het dodental kan mogelijk nog verder oplopen. De vrachtwagen botste in de buurt van Apiate op een motorrijder, waarna de explosieven ontploften. <

Shell is koninklijke predicaat nu echt kwijt

Royal Dutch Shell heet voortaan alleen nog maar Shell. Het koninklijke predicaat dat sinds eind 19e eeuw aan het olie- en gasconcern verbonden was, is de onderneming nu kwijt. De naam is formeel gewijzigd en dit is ook doorgegeven aan de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam en Londen. Die zullen de wijzigingen binnenkort verwerken. De stap was vorig jaar al aangekondigd. <

Topvrouw IMF: Aanpak corona China te streng

China zou zijn strenge corona-aanpak moeten herzien omdat de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus toch anders is dan eerdere virusgolven. Dat vindt topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ze heeft de indruk dat de strikte beperkingen voor bijvoorbeeld fabrieken en havens steeds meer op een ‘last’ beginnen te lijken. <

EU stapt naar WTO om houtruzie met Rusland

De Europese Commissie stapt naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om een eind te maken aan de hordes die Rusland heeft opgeworpen voor de houtexport naar de EU. De Europese houtverwerkers hebben daar zeer onder te lijden, klaagt Brussel. Rusland heeft de exportheffingen op sommige houtproducten ‘aanzienlijk verhoogd’, zegt de commissie. <

Google in beroep tegen Europese miljardenboete

Techconcern Google heeft hoger beroep aangetekend tegen een miljardenboete van de Europese Commissie. Die legde de toezichthouder op voor het voortrekken van de eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping. Google kreeg de boete van ruim 2,4 miljard euro in 2017. Vorig jaar werd een eerste beroep van het Amerikaanse bedrijf bij een lagere Europese rechter afgewezen. Het Gerecht van de Europese Unie noemde de overtreding van het bedrijf ‘bijzonder ernstig’ en ‘moedwillig’. <

Chevron trekt zich ook terug uit Myanmar

Ook het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron vertrekt uit Myanmar. Eerder besloot de Franse branchegenoot TotalEnergies alle activiteiten in het Zuidoost-Aziatische land van de hand te doen vanwege de ‘verslechterde’ mensenrechtensituatie. Chevron is via een dochterbedrijf sinds begin jaren negentig actief in Myanmar en heeft nu nog een belang in het aardgasproject Yadana. <

‘Variabele tarieven energie vaak onvindbaar’

Bij een aanzienlijk deel van de energiebedrijven zijn zogeheten modelcontracten, een soort standaarddeals voor onbepaalde tijd met variabele tarieven, op de websites moeilijk te vinden. Dat zegt de Consumentenbond die websites van 27 aanbieders heeft bekeken. Volgens de wet zijn aanbieders verplicht om een dergelijk contract makkelijk vindbaar op de site te zetten. Bij bijna een derde van de bedrijven was het modelcontract verstopt. <

Socialemediabedrijven aangeklaagd na suïcide

Instagram en Snapchat zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd door de moeder van een meisje dat op 11-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Selena Rodriguez zou twee jaar lang extreem verslaafd zijn geweest aan de sociale media en dat zou ertoe geleid hebben dat ze haar leven nam. Eind vorig jaar werd een onderzoek naar Instagram ingesteld, naar het risico voor de geestelijke gezondheid van jongeren. <