‘#Metoo is nog lang niet voorbij’

Niet eerder deelden zo veel mensen hun ervaringen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) als na de BOOS-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. De video roept reacties op in diverse hoeken van de samenleving. Politici en radiomakers uiten hun verontwaardiging, slachtoffers spreken zich uit.

Utrecht

In de video van BOOS over The Voice of Holland, die donderdagmiddag online werd gezet, doen meerdere vrouwen hun verhaal over seksueel wangedrag van bandleider Jeroen Rietbergen, een regisseur en coaches Ali B en Marco Borsato.

De video, die al meer dan acht miljoen keer bekeken is, roept veel op. Het aantal chatgesprekken dat Slachtofferhulp voert, is verdriedubbeld sinds de uitzending. Ook bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is het sindsdien ‘heel druk’ met mensen die bellen en chatten, merkt coördinator Gerda de Groot.

Het zijn voornamelijk vrouwen die contact zoeken. Hun verhalen lopen sterk uiteen, zegt De Groot. ‘Sommige vrouwen hebben seksueel geweld meegemaakt in het verleden en zoeken cont..

