Tata Steel vervuilde nog meer dan gedacht

IJmuiden

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de werkelijke uitstoot afkomstig van het Tata Steel-terrein vele malen hoger is dan in de milieujaarverslagen van het bedrijf staat. Daardoor is de hoeveelheid PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en zware metalen die bij bewoners van omliggende dorpen terechtkomt veel hoger. Het RIVM onderzocht de herkomst van het neergedaald stof en de stoffen in de lucht in IJmond, en concludeert nu wat bezorgde omwonenden al jaren vermoeden: Tata Steel is de ‘hoofdbron’ van de uitstoot van fijnstof, metalen en PAK’s.

Het rapport volgt op onderzoek van vorig jaar. Daaruit bleek dat de concentratie van schadelijke PAK’s en zware metalen, zoals lood, in stof in steden en dorpen rond Tata S..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .