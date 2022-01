Anglicaanse kerk zet ‘stapje’ tegen racisme

Londen

In de anglicaanse bisschoppenconferentie praten voortaan altijd minimaal tien deelnemers uit etnische minderheden mee. Met dat besluit volgt de Engelse kerk een aanbeveling van een vernietigend rapport vorig jaar over hardnekkig racisme in de kerk. Momenteel zijn vier van de 53 bisschoppen ‘etnisch’. Bij vergaderingen worden daarbij hulpbisschoppen en voorgangers uitgenodigd om aan de tien te komen.

Het is een ‘kleine stap’ die ervoor zorgt dat ‘een diversiteit aan stemmen en ervaringen de discussies van de bisschoppenconferentie verrijkt’, verklaarde aartsbisschop Stephen Cottrell van York. <

