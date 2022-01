‘Zij zijn niet minder en wij zijn niet meer’

Liam de Waele (21) uit Bergschenhoek doet mee aan het programma Down the road, is model en vlogger. Mensen met down zijn steeds vaker te zien in televisieprogramma’s, folders, reclames en op de catwalk. Maar hoe normaal is dat eigenlijk als er aan de andere kant ook screening gedaan wordt bij ongeboren kinderen op het downsyndroom?

Gert de Graaf, wetenschappelijk medewerker van Stichting Downsyndroom, herkent de spagaat. ‘Aan de ene kant komt er steeds meer positieve aandacht en aan de andere kant is er een uitgebreid systeem om vast te stellen of een kind down heeft om een zwangerschap af te kunnen breken.’

Cabaretier Christiaan Jelsma uit Apeldoorn vindt het een ‘interessante paradox’. Jelsma is vader van Eelke (2). ‘Aan de ene kant is er de NIPT-test waardoor je de mogelijkheid krijgt om een kindje met down te weigeren. Aan de andere kant: als het kindje komt, wordt alles uit de kast getrokken en is er heel goede zorg. Door de keus aan te bieden lijkt het alsof kinderen met down niet welkom zijn.’

Jelsma maakte de voorstelling De Verdenking, waarin de koms..

