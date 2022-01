Na gesprek met vrouwen in zijn bedrijf begrijpt John de Mol dat het niet ligt aan de vrouwen

Politici en radiozenders reageren geschrokken op de verhalen van veelvuldig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, en op de reactie van John de Mol. De baas van Talpa kwam vrijdagmiddag zelf met een verklaring: het was niet zijn bedoeling om de schuld bij vrouwen neer te leggen.

Amersfoort

‘Blijf met je tengels van anderen af’, schrijft justitieminister Dilan Yesilgöz vrijdag op Twitter. De BOOSdocumentaire over het grensoverschrijdend gedrag en aantijgingen van aanranding en verkrachting bij het talentenprogramma The Voice of Holland heeft haar geraakt. ‘Ik ben er echt woedend over.’

John de Mol was tot en met 2019 eindverantwoordelijk voor The Voice of Holland. Na het zien van de BOOS-uitzending zei hij te hopen dat slachtoffers van seksueel wangedrag hebben geleerd ‘onmiddellijk aan de bel te trekken’. Daarop verscheen vrijdagochtend een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad van vrouwelijke werknemers van De Mol, waarin zij zeggen: ‘John, het ligt niet aan de vrouwen’.

Minist..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .