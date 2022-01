Coronacijfers in infographics: 1 op de 75 Nederlanders nu besmet met corona

Op het moment is ongeveer 1 op de 75 Nederlanders besmet met het coronavirus, zegt zorgminister Ernst Kuipers na afloop van de ministerraad. Het aantal mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft, blijft relatief gelijk. ‘Maar de uitval in de samenleving is groot’, aldus Kuipers.

Vrijdag werd opnieuw een recordaantal dagelijkse besmettingen bereikt. Bij het RIVM kwamen 57.549 meldingen van nieuwe coronagevallen binnen. Het aantal stijgt zo snel dat de computersystemen het niet kunnen bijhouden: de achterstand van de afgelopen vier dagen is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests. Die besmettingen zijn wel bevestigd, maar nog niet geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat twaalf mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 58 coronasterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n acht per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt toe. I..

