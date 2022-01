Ruzie om recht van overpad: wandelaar moet met een boog om het erf van Zutphense boer heen lopen

Veel wandelingen in Nederland komen over boerenerven, en dat leidt soms tot onmin. Op het Kerkpad in Zutphen weert boer Hans de wandelaars. De oplossing van de gemeente – dan maar het pad verleggen – valt bij omwonenden in slechte aarde.

Zutphen

‘Dit was me toch wat’, verzuchtte Alie Ulkeman (78) tegen haar wandelvriendinnen toen, eenmaal veilig in het bos, de geur van rooibosthee met honing uit haar thermosfles walmde. Even eerder was een Zutphense boer naast zijn stal met de tractor op ze ingereden. Op die dinsdagochtend in 2019 moesten de dames (in de leeftijd van 60 tot 80) opzij springen om niet onder de dikke tractorbanden te komen.

Liefhebbers van een stevige wandeling weten het: in de Nederlandse postzegelnatuur ontkom je bijna niet aan een oversteek over het boerenerf.

Doorgaans verloopt het bij recht-van-overpadsituaties zonder problemen, maar met de toegenomen drukte door corona leidt de oversteek langs de boer vaker tot incidenten.

beruchtNergens is de c..

