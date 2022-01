49 - Week 3: Vrouwen vogelvrij in The Voice of Holland

Het kan niemand zijn ontgaan. Deze week kwam de Voice of Holland in het nieuws door grensoverschrijdend gedrag. Hoewel het allemaal erg verdrietig is, vindt Cocky het een zegen dat dit nu allemaal op straat ligt. Joram vertelt over een situatie waarin hij zelf ongepast gedrag zag plaatsvinden. ‘Ik heb destijds tegen dit meisje gezegd dat ze dit niet over haar kant moest laten gaan. Met de wijsheid van nu zou ik heel anders hebben gereageerd. Ik had best mijn mond open kunnen trekken.’ Woensdag demonstreerde de kunstensector omdat ze het niet eerlijk vindt dat bijvoorbeeld kappers wel open mogen maar theaters niet. En dus werden overal in het land theaters omgetoverd tot kapsalon want die mochten wel open. Debatcentrum De Balie bedacht nog wat anders: dat liet zich registreren als kerk die - niet geheel toevallig - van plan is samenkomsten te houden in De Balie. Een slimme zet? Of is dit misbruik van de vrijheid van godsdienst?