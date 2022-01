Hoe moet het onderwijs er in 2025 uitzien? Een kijkje in de nabije toekomst rond vijf onderwerpen

In het onderwijs is de komende jaren flink wat geld te besteden, dankzij beloften in het nieuwe coalitieakkoord en het Nationaal Programma Onderwijs dat coronaschade dient te herstellen. Waar moeten die miljarden aan worden besteed? Hoe ziet een klas er in 2025 idealiter uit? Een kijkje in de nabije toekomst door de ogen van drie onderwijs(ver)kenners.