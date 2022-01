Onderzoekers kraken 2G-systeem: op dit moment niet effectief bij heropening samenleving

De invoering van een 2G-systeem heeft op dit moment een ‘zeer beperkt effect’ in het tegengaan van nieuwe besmettingen bij een heropening van de samenleving. Tot die conclusie komen onderzoekers van de TU Delft en het UMC Utrecht. Zij deden onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Een horecaondernemer scant de QR code in het centrum van Roermond.Â

Daarmee lijkt de kans dat de Tweede Kamer instemt met de plannen van het kabinet om 2G in te voeren en de coronapas breder in te zetten, kleiner geworden. Bij 2G krijgen mensen alleen een coronatoegangsbewijs als ze volledig gevaccineerd of hersteld zijn. Een systeem waarbij testen-voor-toegang op een groot aantal locaties wordt toegepast, met antigeentests voorafgaand aan een bezoek, maakt het volgens de onderzoekers wel mogelijk de samenleving te heropenen zonder een stijging van het reproductiegetal.

Er bestaat al langer twijfel over de proportionaliteit van het 2G-systeem, in november voorgesteld door het toenmalige kabinet, met minister Hugo de Jonge (CDA) als grote pleitbezorger. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemde het p..

