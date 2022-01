Onafhankelijk onderzoek naar misstanden The Voice

ITV, de producent van het programma The Voice of Holland, roept slachtoffers en getuigen van ‘ongepast gedrag rond The Voice of Holland’ op zich te melden. Dat kan bij externe onderzoekers die zijn ingehuurd door de organisatie.

Het tv-programma The Voice of Holland is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen.

Hilversum

RTL sluit zich aan bij de oproep. ‘We kunnen alleen dingen rechtzetten als mensen zich melden. We hopen echt dat mensen zich melden’, zegt een woordvoerder van RTL. Van Doorne, een onafhankelijk Nederlands kantoor van advocaten, notarissen en fiscalisten, doet onderzoek naar de situatie. De producent zegt in een verklaring de prioriteit te leggen bij het ‘opbouwen van een compleet beeld van wat er is gebeurd’.



Zaterdag werd het programma The Voice of Holland voor onbepaalde tijd stilgelegd omdat er sprake zou zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo is er aangifte gedaan tegen coach Ali B, naar verluidt door een oud-deelnemer.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende dat de a..

