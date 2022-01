Auto’s emissievrij in 2030, kan dat?

Het is beter voor het milieu en rijdt goedkoper, maar in een keer naar Parijs kom je er nog niet mee. Hoe staat het met de elektrische auto in Nederland?

Amsterdam

Wordt 2022 het jaar waarin de elektrische auto doorbreekt? Op straat ziet u nog wel vooral auto’s met een uitlaat, maar nieuwkopers gaan steeds vaker voor een stekker. Alle nieuwe auto’s moeten emissievrij zijn in 2030, is het streven van de Nederlandse overheid. Is dat haalbaar?

Het aandeel stekkerauto’s in het Nederlandse wagenpark is op dit moment nog miniem te noemen. Van de bijna 9 miljoen personenauto’s in Nederland zijn er 273.000 elektrisch, en daarvan zijn er 174.000 emissievrij. Dan zijn er nog een kleine 100.000 plug-inhybride wagens, die als de accu leeg is verder kunnen op benzine.

Met in totaal maar 3 procent elektrische rijders lijkt 100 procent emissievrije nieuwe auto’s over acht jaar nog ver weg, maar bij de nieu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .