Vierjarig jongetje dood gevonden in Zeeland

Het lichaam van het vermiste vierjarige Belgische jongetje Dean is gevonden op een locatie in Zeeland. Dat maakte de politie maandagavond bekend. Eerder op de dag werd een Amber Alert verstuurd na de vermissing van het jongetje. Daarop werd in Meerkerk een 34-jarige Belg aangehouden die Dean had meegenomen uit de Belgische plaats Sint Niklaas. <