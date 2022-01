CU-raadslid Rijssel-Omusuo verlaat partij: ‘Ik heb machtsmisbruik en discriminatie ervaren’

Berneditha Rijssel-Omusuo stapt uit de fractie van de ChristenUnie in Almere. Ze gaat verder als zelfstandig raadslid, laat ze weten in een verklaring aan burgemeester Dennis Boutkan.

Rijssel-Omusuo was tien jaar actief voor de ChristenUnie, en raadslid sinds 2018. In haar brief haalt Rijssel-Omusuo de Bijbeltekst uit 1 Petrus 3:8 aan: ‘Wees één met elkaar en wees zorgzaam voor elkaar. Houd van de broeders en zusters en wees vriendelijk en bescheiden.’

Daarnaast wijst ze op waarden als naastenliefde en verdraagzaamheid. ‘Maar helaas heb ik bij ChristenUnie Almere machtsmisbruik en discriminatie ervaren, waardoor ik tot dit besluit gekomen ben.’

In aanloop naar de komende verkiezingen had ze gesolliciteerd voor een plek op de lijst, maar daar bleek geen plek voor haar, schrijft ze. ‘Ik mis bij de samenstelling van de kandidatenlijst waardering voor mijn inzet de afgelopen jaren op lokaal en landelijk niveau voor de..

