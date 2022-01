Online bestedingen vorig jaar verder toegenomen door corona • Mbo, hogescholen en universiteiten openen deuren

Welkom in het coronablog. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het coronanieuws, uit binnen- en buitenland.

Kort overzicht:

• Nederlanders hebben vorig jaar veel meer geld uitgegeven via internet. Dat komt mede door de coronapandemie, meldt Betaalvereniging Nederland.

• Het aantal mensen op Curaçao dat besmet is met het coronavirus is binnen twee weken tijd meer dan drie keer zo groot geworden.

• In het middelbaar beroepsonderwijs en op universiteiten en hogescholen mag vanaf maandag weer fysiek onderwijs worden gegeven.

