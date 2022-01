Joodse notaris Arnold van den Bergh is de vermoedelijke verrader van Anne Frank

Meer dan twee jaar blijven ze uit handen van de Jodenjagers: de onderduikers in het achterhuis van Prinsengracht 263. Al die tijd leven ze muisstil, met de gordijnen dicht. Ze krijgen nieuwe hoop, door BBC-berichten over D-Day en de opmars van de Russen. Anne schrijft het allemaal op in haar dagboek, aan ‘Kitty’, haar denkbeeldige vriendin. Maar op 4 augustus 1944 worden ze alle acht opgepakt, door Duitse en Nederlandse politiemensen. Bij de arrestatie gooit de SD-er Karl Silberbauer het dagboek van Anne uit een aktentas op de grond, om de tas vol te kunnen proppen met roofgoed. Zijn hebzucht zorgde per ongeluk voor het behoud van het dagboek. Alleen vader Otto is levend teruggekeerd; zijn tienerdochter Anne werd postuum een va..

