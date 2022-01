Coronabezetting in ziekenhuizen daalt

Zeist

Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen gedaald tot onder de 900. In totaal hielden zaterdag nog 898 mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet, zo viel zaterdag te lezen in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een daling van 56 patiënten ten opzichte van een etmaal eerder. Op de intensive cares lagen zaterdag nog 321 mensen met

OVID-19. Vrijdag werden nog 334 coronapatiënten verzorgd op een intensive care. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .