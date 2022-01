Meerderheid panel voor openen horeca en cultuur

Een meerderheid van 62 procent uit het Opiniepanel van EenVandaag is blij met de versoepelingen in het coronabeleid van het kabinet, maar vindt dat ze niet ver genoeg gaan. Van hen mogen de culturele sector en de horeca open.

Hilversum

Dat meldt EenVandaag na onderzoek onder bijna 20.000 leden van dat Opiniepanel, dat is gehouden na de persconferentie van het kabinet op vrijdagavond. Van de ondervraagden vindt 88 procent het ‘een goede zaak’ dat er buiten gesport mag worden. 77 procent is blij dat er met een coronapas binnen weer gesport kan worden. Ook voor het onder voorwaarden openen van niet-essentiële winkels (81 procent) en contactberoepen zoals kappers (87 procent) is veel steun, aldus EenVandaag.

Hoewel de versoepelingen volgens het kabinet kunnen leiden tot wel 80.000 besmettingen per dag, overheerst bij mensen het gevoel dat er nog te veel regels zijn. 47 procent maakt zich zorgen over het coronavirus en volgens EenVandaag nemen die zorgen ‘i..

