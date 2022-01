‘Vernedering’ tergt Groningers

Deelnemers van het fakkelprotest in het centrum van Groningen. De actievoerders willen laten zien dat Groningers het overheidsbeleid omtrent gaswinning niet langer accepteren.

Groningen

Met een fysieke fakkeltocht in de Groningse binnenstad, ondersteund door digitale fakkels, vroegen vijfduizend demonstranten zaterdagavond aandacht voor het leed dat de overheid hun telkens opnieuw aandoet. Ze zijn boos, gefrustreerd en voelen zich vernederd. Met hun tocht eisen ze respect, zoals het motto van de mars luidde.

Hanneke Muthert, hoogleraar geestelijke verzorging, vertelde bij RTV Noord dat de fakkeltocht mensen in de provincie weer samenbindt. Dat is, zei ze, nodig omdat de ongelijke behandeling door de overheid mensen uiteendrijft. ‘Groningers, hou elkaar vast, wees solidair’, was de oproep van spreekstalmeester en acteur Marcel Hensema.

Beschamend, vernederend, onrecht, het zijn woorden die telkens te h..

