Het Nederlandse calvinisme vond zijn voedingsbodem in Frankrijk, vanwaar zijn takken naar de Nederlanden uitwaaierden

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 1: calvinisten uit Frankrijk.

De Protestantse Gemeente in Middelburg heeft een wijkgemeente waar iedereen zijn best doet in het Frans te spreken. Het is de Waalse gemeente. Tweemaal per maand komen de leden samen om naar een Franse preek te luisteren en in het Frans te bidden en te zingen. Men is mild voor bezoekers die het Frans niet meester zijn. ‘Beter Nederlands te spreken dan in het Frans te zwijgen’, luidt een van de regels.

In Nederland zijn meer Waalse gemeenten, maar die in Middelburg is de oudste. De stad werd in februari 1574 door de geuzen op de Spanjaarden veroverd. De eerste archiefstukken van de Waalse gemeente dateren uit mei 1574, de ouderlingen waren toen al in hun ambt bevestigd. Zij begonnen met vaste tred hun spoor te trekken. Op 6 juni werd voor ..

