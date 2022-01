Wat zijn de voor- en nadelen van de kinderprik in tijden van omikron?

In veel gezinnen zorgt het voor hoofdbrekens: moeten na opa en oma, volwassenen en tieners nu ook de basisschoolkinderen een coronaprik halen? Vanaf deze week worden kinderen tussen de 5 en 12 jaar uitgenodigd. Maar wat zijn, in tijden van omikron, de voor- en de nadelen?

Amsterdam

Het Utrechtse echtpaar, veertigers allebei, is volledig ingeënt tegen corona en onlangs geboosterd bovendien. ‘Allesbehalve wappies dus’, benadrukt de vrouw des huizes. ‘Maar over de vaccinatie van onze kinderen twijfelen we.’

Twee dochters heeft het paar, een van 5 en een van 9. En zoals 1,3 miljoen kinderen in Nederland worden die vanaf deze week uitgenodigd voor een prik met het Pfizervaccin. Wat te doen? ‘De reden om wél te vaccineren is wat ons betreft vooral om een einde te maken aan de onrust voor onze kinderen. Ze zitten nogal eens thuis vanwege weer een quarantaine door besmettingen in de klas’, overweegt de moeder. Maar aan de andere kant: ten koste van welke bijwerkingen zou dat zijn? Wegen de voordelen wel op tegen de..

